Губерниев: матч «Зенит» — «Локомотив» запомнился отборными матюгами Сёмина
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина за его поведение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).
«Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника «железнодорожников»! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.
«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Сёмин: никаких оскорблений или грубых высказываний в адрес судьи с моей стороны не было
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
23:18
-
23:07
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:31
-
22:31
-
22:25
-
22:24
-
22:11
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:48
-
21:36
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:11
-
20:59
-
20:59
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:44
-
19:44
Партнерский контент