Губерниев: матч «Зенит» — «Локомотив» запомнился отборными матюгами Сёмина

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина за его поведение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника «железнодорожников»! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Сёмин получил жёлтую карточку в начале матча, а через некоторое время был удалён.

«Зенит», набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (35) — на пятом месте.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020