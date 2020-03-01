«Рубин»: странная ситуация, что водитель «Тамбова» не знает, где находится стадион

Пресс-служба казанского «Рубина» прокомментировала ситуацию с опозданием команды на стадион «Нижний Новгород» перед матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).

«Водитель повёз команду на стадион «Локомотив» по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион. Мы сюда прибыли с несколько другими задачами, а не для того, чтобы 50 минут ездить по прекрасному Нижнему Новгороду. Команда соперника извинилась. Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своем городе", — сообщили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.