Спортдиректор «Тамбова»: ситуация с автобусом «Рубина» — наша вина, приносим извинения

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с опозданием «Рубина» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что «Рубин» прибыл на стадион «Нижний Новгород» с задержкой в 50 минут из-за того, что водитель автобуса казанской команды перепутал стадионы.
«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.
- 1 марта 2020
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