Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортдиректор «Тамбова»: ситуация с автобусом «Рубина» — наша вина, приносим извинения

Спортдиректор «Тамбова»: ситуация с автобусом «Рубина» — наша вина, приносим извинения
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ситуацию с опозданием «Рубина» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что «Рубин» прибыл на стадион «Нижний Новгород» с задержкой в 50 минут из-за того, что водитель автобуса казанской команды перепутал стадионы.

«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.

Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020