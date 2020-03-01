Ари: Беленов дважды почти угадал, куда я пробью. Мне сильно повезло

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Что касается момента с пенальти, вратарь практически угадал оба раза, мне сильно повезло. Беленов — хороший вратарь, профессионал, думаю, что за всё это время он уже довольно неплохо изучил меня. Я хорошо пробил первый пенальти. Если бы Беленов не сделал этот шаг, возможно, всё сложилось бы иначе. Этот шаг помог ему отбить мяч, он понимал это.



Всегда тяжело играть против команд, которые так активно обороняются. Несмотря на это, мы пытались искать пространство между линиями. К сожалению, у нас не получилось сделать это сразу же в первом тайме, но во втором мы добились желаемого результата. Во втором тайме мы выполнили все установки тренера, поэтому нам удалось одержать победу.



Слежу ли я за тем, что происходит с «Зенитом»? Если бы я мог следить за их тренировками, я бы с радостью делал это.



Впереди ещё много матчей, ещё много всего может произойти, но мы должны ответственно подходить к каждой игре, разбирать соперников, а потом выходить на поле и побеждать. Мы верим, что всё ещё можно изменить», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.