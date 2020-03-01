Рами: чувствую себя лучше, но когда вернусь на поле — не знаю
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами сообщил, что пока не знает, когда сможет выйти на поле.
«Чувствую себя лучше, но, когда вернусь на поле, не знаю», — передаёт слова Рами корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.
Рами является чемпионом мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.
«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в РПЛ.
Рами — на вопрос об уровне РПЛ: не так часто смотрю футбол
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