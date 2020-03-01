Рами: чувствую себя лучше, но когда вернусь на поле — не знаю

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами сообщил, что пока не знает, когда сможет выйти на поле.

«Чувствую себя лучше, но, когда вернусь на поле, не знаю», — передаёт слова Рами корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

Рами является чемпионом мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.

«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в РПЛ.