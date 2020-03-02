«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле

«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1.



Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле. За время работы специалиста команда шесть раз пробивалась в решающий матч соревнований и во всех случаях добивалась успеха. Так, манкунианцам покорились три Кубка лиги (в 2018, 2019 и 2020 годах), один Кубок (2019) и два Суперкубка Англии (2018, 2019).



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Помимо побед в кубковых турнирах коллектив под его руководством также дважды становился чемпионом Англии. Ранее Хосеп тренировал «Барселону» и «Баварию», с которыми в сумме завоевал 21 трофей.

Гвардиола снова взял Кубок лиги. Возможно, это его последний трофей в «Сити» Фото, которые могут стать историческими.