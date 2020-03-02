Мхитарян: не обращаю внимания на угрозы азербайджанцев. Горд, что я армянин

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», оценил перспективы армянского футбола, а также рассказал об угрозах со стороны азербайджанцев.
«Есть ли будущее у армянского футбола? Самая большая проблема – мы не хотим учиться. Игроки очень ленивые, тренеры очень ленивые. Не хочу никого критиковать. Я не про всех. Как люди работают в Европе и Армении – совсем разные вещи. У большинства армян есть такое мышление: «Я хочу спать, просыпаться и иметь миллион долларов под подушкой». Я в 15 лет заработал первые 20 долларов. Потом было 40, 80, 120. Я не жаловался. Работал. Работайте и получайте удовольствие.
Угрожали ли мне азербайджанцы? Много раз. Письма в «Инстаграме», «Фейсбуке». Не обращаю на это внимания. Горд, что я армянин», — сказал Мхитарян в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 2 марта 2020
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