FA обвинила Анчелотти в неподобающем поведении по итогам матча с «Манчестер Юнайтед»

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти в неподобающем поведении по итогам матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), который прошёл вчера, 1 марта, сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, Анчелотти был удалён в концовке встречи за споры с главным арбитром матча Крисом Каваной из-за отменённого гола «Эвертона» на 92-й минуте. Специалист вышел на поле и высказал претензии в адрес судьи.



Анчелотти должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.



«Эвертон» набрал в 28 матчах 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ