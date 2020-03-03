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«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Портсмут»

«Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Портсмут»
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Фрэттон Парк» в Портсмуте и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте.

Таким образом, лондонский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Портсмут» завершил выступление в турнире. В 1/16 финала «Арсенал» обыграл «Борнмут» со счётом 2:1, а «Портсмут» оказался сильнее «Барнсли» (4:2). Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». «Арсенал» является лидером по количеству трофеев — на его счету 13 Кубков Англии.

Кубок Англии. 1/8 финала
02 марта 2020, понедельник. 22:45 МСК
Портсмут
Портсмут
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Папастатопулос – 45+4'   0:2 Нкетиа – 51'
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