Соболев: мне отказали ЦСКА и «Локо». Если бы не перешёл в «Томь», закончил бы с футболом

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как начинал профессиональную карьеру в «Томи».
«В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь». В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели. Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!
Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.
Тогда «Томь» сделала ставку на молодёжь из-за финансовых проблем? Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» ещё до перестройки. А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодёжью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт», — приводит слова Соболева пресс-служба красно-белых.
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