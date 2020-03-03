В «Локомотиве» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Магкееву

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику «железнодорожников» Станиславу Магкееву.



«В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответсвии с ранее опубликованной программой действий «Локомотив» рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.



Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года.



Третье. В отличие от ранее распространённой информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.



Четвёртое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством «Зенита» подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нём узнали первыми.



И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг «Локомотива» создавалась напряжённая атмосфера», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«Зенит» заинтересован в 20-летнем защитнике «Локомотива»