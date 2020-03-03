«Манчестер Сити» объявил о переходе 17-летнего бразильца. Его перехватили у «Барселоны»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Коритибы» Яна Коуто.



17-летний бразильский футболист подпишет с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. К своей новой команде Ян присоединится летом этого года.



В конце января этого года сообщалось, что «Барселона» согласовала трансфер Коуто. Ожидалось, что за юного игрока сине-гранатовые заплатят € 5 млн.



Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.



«Манчестер Сити», набрав 57 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера соревнований, «Ливерпуля», на 22 очка. Своего ближайшего преследователя, «Лестер Сити», «горожане» опережают на 7 очков.

«Барселона» согласовала трансфер 17-летнего защитника «Коритибы»