«Манчестер Сити» объявил о переходе 17-летнего бразильца. Его перехватили у «Барселоны»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Коритибы» Яна Коуто.
17-летний бразильский футболист подпишет с английским клубом контракт, рассчитанный на пять лет. К своей новой команде Ян присоединится летом этого года.
В конце января этого года сообщалось, что «Барселона» согласовала трансфер Коуто. Ожидалось, что за юного игрока сине-гранатовые заплатят € 5 млн.
Коуто выступает в составе юношеской сборной Бразилии, в составе которой выиграл чемпионат мира в ноябре 2019 года.
«Манчестер Сити», набрав 57 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера соревнований, «Ливерпуля», на 22 очка. Своего ближайшего преследователя, «Лестер Сити», «горожане» опережают на 7 очков.
- 3 марта 2020
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