Ван Гал: де Йонг играет в «Барселоне» из-за своей цены. Им следовало купить де Лигта

Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гал поделился мнением об игре полузащитника Френки де Йонга за сине-гранатовых.
«Я уже не тренирую «Барселону», но мне кажется, Иван Ракитич и Артур Рамос могли бы играть в связке с де Йонгом. У Френки есть скорость и понимание, как нужно защищаться против форвардов. Они могли бы улучшить свою игру, если бы поставили его в центр защиты.
Де Йонг хорошо справляется в «Барселоне», учитывая, что ему всего 22 года и он совсем недавно перебрался в другую страну с другой культурой. За него прилично заплатили, а это увеличивает давление.
Френки играет из-за своей цены, я убеждён в этом. Он нравился Эрнесто Вальверде, но сейчас в команде другой тренер, и пока неясно, продолжит ли он выпускать его на поле.
Де Йонг играет не на своей позиции. В «Аяксе» вся игра шла через него, но в «Барселоне» всё по-другому. Им следовало купить Маттейса де Лигта, а с учётом наличия Серхио Бускетса Френки нужно было бы переходить в «Ювентус». «Барселоне» сейчас не хватает такого игрока, как де Лигт», — сказал ван Гал в интервью Ziggo Sport.
- 3 марта 2020
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