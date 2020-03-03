Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» расформирован из-за отсутствия финансирования

Клуб «Зимбру» снялся с участия в чемпионате Молдавии и не будет выступать в других лигах. По словам директора клуба Севастьяна Ботнаря, владелец «Зимбру» Николай Чёрный отказался финансировать основную команду кишинёвского клуба.



«Основной команды больше не будет. Это поможет нам восстановить экономическое положение клуба. Если мы не найдём решение к следующему году, у нас не будет взрослой команды», — приводит слова Ботнаря Ziarul National.



Напомним, в августе прошлого года «Зимбру» расторг контракты с 19 футболистами. Эта мера не смогла исправить тяжёлое финансовое положение клуба. «Зимбру» является восьмикратным чемпионом Молдавии. По этому показателю кишинёвский клуб уступает лишь «Шерифу», на счету которого 18 титулов.