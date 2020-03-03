Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» расформирован из-за отсутствия финансирования

Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» расформирован из-за отсутствия финансирования
Футбол / Прочие турниры 0

Клуб «Зимбру» снялся с участия в чемпионате Молдавии и не будет выступать в других лигах. По словам директора клуба Севастьяна Ботнаря, владелец «Зимбру» Николай Чёрный отказался финансировать основную команду кишинёвского клуба.

«Основной команды больше не будет. Это поможет нам восстановить экономическое положение клуба. Если мы не найдём решение к следующему году, у нас не будет взрослой команды», — приводит слова Ботнаря Ziarul National.

Напомним, в августе прошлого года «Зимбру» расторг контракты с 19 футболистами. Эта мера не смогла исправить тяжёлое финансовое положение клуба. «Зимбру» является восьмикратным чемпионом Молдавии. По этому показателю кишинёвский клуб уступает лишь «Шерифу», на счету которого 18 титулов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020