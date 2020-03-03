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Президент УЕФА — об отстранении «МС»: ни с кем не обсуждал это дело, не видел документов

Президент УЕФА — об отстранении «МС»: ни с кем не обсуждал это дело, не видел документов
Футбол / Англия 0

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Как юрист, я уважаю систему. В системе УЕФА есть следственная палата, палата по разрешению споров и, в конце концов, есть Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Я не разговаривал ни с одним из участников событий до или после расследования, не видел документов ни до, ни после. Сейчас „Манчестер Сити“ подал апелляцию в CAS, так что давайте дождёмся решения», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА
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