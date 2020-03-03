Дьяков — о «Спартаке-2»: есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин

Новичок «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал о своём переходе в московский клуб.

«Пилипчук позвонил после Нового года. Я долго не думал, согласился помочь Роману Михайловичу, команде. Поэтому я тут. Надеюсь, что всё сложится у команды хорошо и выполним задачу не вылететь из ФНЛ.



Есть пара ветеранчиков, я и Рома Шишкин. Шиша ещё играл в 2000-х годах. Может, и Бесчастных ещё застал. Так что Шиша постарше.



Естественно, больше от нас подсказа все ждут. От нас, как людей поигравших, ждут, думаю, большего, чем от молодых игроков. Опыт у нас есть, должны помогать ребятам», – приводит слова Дьякова пресс-служба клуба.

31-летний Дьяков ранее выступал за «Локомотив», «Сочи-04», «Губкин», «Ростов», «Динамо» (Москва), «Томь», «Сивасспор» и «Динамо» (Минск).