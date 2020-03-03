Бородюк: возможно, у турок будут реваншистские настроения в матчах с Россией в Лиге наций

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА. Напомним, сборная России сыграет в группе 3 Лиги B с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии.
«У нас равная и сбалансированная группа. Я не вижу в ней особого фаворита, но сборной России по силам выйти из неё. Огромное значение помимо жребия играет календарь, профессиональное отношение к делу и мотивация.
Сербия и Венгрия нормальные сборные, но самым неудобным соперником назову сборную Турции. Возможно, у турок будут какие-то реваншистские настроения, мы их всё-таки дважды обыграли в рамках Лиги наций. Конечно, желаю нашей сборной успешного выступления и победы», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 марта 2020
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