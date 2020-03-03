«Барселона» может заплатить € 35 млн за хавбека «Валенсии» Ф. Торреса
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» Феррану Торресу, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. «Барселона» может заплатить за игрока € 35 млн. Контракт Торреса с «Валенсией» истекает летом 2021 года, и хавбек отказывается продлевать соглашение.
Торрес является воспитанником «Валенсии». В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (в 20 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Сыграл восемь матчей за сборную Испании U19 и отметился пятью голами.
«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом
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