Бронзовый призёр ЧМ-1990 Дзенга возглавил «Кальяри»

Новым главным тренером «Кальяри» назначен Вальтер Дзенга, сообщается на официальном сайте клуба.

Наставник подписал с сардинийским клубом контракт до 30 июня 2021 года. На посту наставника «Кальяри» он сменил Роландо Марана, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Кальяри».

59-летний Дзенга в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Интер» и «Сампдория». В составе сборной Италии на чемпионате мира 1990 года стал бронзовым призёром. Будучи тренером, Дзенга становился чемпионом Румынии и Сербии со «Стяуа» и «Црвеной Звездой» соответственно.

«Кальяри», набрав 32 очка в 25 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны еврокубков команду отделяет 7 очков, от зоны вылета — 10.