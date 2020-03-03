«Кальяри» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Серии А с начала декабря

«Кальяри» на своём официальном сайте объявил об отставке Роландо Марана с поста главного тренера команды. Вместе со специалистом клуб покинули и его помощники.



Маран возглавлял «Кальяри» с 2018 года, а ранее тренировал «Брешию», «Бари», «Катанию», «Кьево» и ряд других итальянских команд. Под его руководством красно-синие на старте нынешнего сезона потерпели лишь два поражения в первых 15 турах чемпионата Италии и находились близко к зоне Лиги чемпионов, однако затем ситуация изменилась. Последнюю победу в национальном первенстве коллектив добыл в начале декабря прошлого года, а в последних трёх матчах исключительно проигрывал.



«Кальяри», набрав 32 очка в 25 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны еврокубков команду отделяют 7 очков, от зоны вылета – 10.

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