«Кальяри» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Серии А с начала декабря

«Кальяри» на своём официальном сайте объявил об отставке Роландо Марана с поста главного тренера команды. Вместе со специалистом клуб покинули и его помощники.
Маран возглавлял «Кальяри» с 2018 года, а ранее тренировал «Брешию», «Бари», «Катанию», «Кьево» и ряд других итальянских команд. Под его руководством красно-синие на старте нынешнего сезона потерпели лишь два поражения в первых 15 турах чемпионата Италии и находились близко к зоне Лиги чемпионов, однако затем ситуация изменилась. Последнюю победу в национальном первенстве коллектив добыл в начале декабря прошлого года, а в последних трёх матчах исключительно проигрывал.
«Кальяри», набрав 32 очка в 25 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны еврокубков команду отделяют 7 очков, от зоны вылета – 10.
- 3 марта 2020
-
16:58
-
16:57
-
16:54
-
16:44
-
16:38У сотрудника РФС подтверждён коронавирус Эксклюзив
-
16:34
-
16:31
-
16:27
-
16:22
-
15:56
-
15:46
-
15:29
-
15:19
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
14:10
-
14:04
-
13:51
-
13:33
-
13:19
-
13:18
-
12:54
-
12:46
-
12:19
-
12:15
-
12:03
-
11:56
-
11:53
-
11:36
-
11:19
-
10:42
-
10:17