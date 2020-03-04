«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 13-й минуте матча счёт открыл бразильский нападающий «Челси» Виллиан. Во втором тайме, на 64-й минуте, английский полузащитник Росс Баркли увеличил преимущество лондонской команды в счёте.
Таким образом, лондонский «Челси» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, а «Ливерпуль» завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира. На предыдущих стадиях Кубка Англии лондонский «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл Сити» (2:1). «Ливерпуль» в свою очередь оказался сильнее «Эвертона» (1:0), после чего со второй попытки одолел «Шрусбери Таун» (2:2, 1:0).
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