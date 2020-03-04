Федерация футбола Италии завела дело на президента «Интера», оскорбившего главу Серии А

Итальянская федерация футбола завела дисциплинарное дело в отношении президента миланского «Интера» Стивена Чжана, сообщает La Repubblica.
Причиной стали высказывания Чжана в адрес руководителя Серии А Паоло Даль Пино. Президент «Интера» назвал Пино «самым большим клоуном». Так Чжан отреагировал на переносы матчей чемпионата Италии из-за коронавируса. «Вы жонглируете календарём и всё время отодвигаете здоровье нации на второй план. Вы самый большой клоун, которого я когда-либо видел! О каком спорте и сотрудничестве вы говорите, постоянно перенося матчи на сутки, на неделю, на 48 часов?! Как вам не стыдно, возьмите наконец на себя ответственность», — написал Чжан в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан», который должен был состояться 4 марта, также перенесён на неопределённый срок.
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