Клопп после вылета из Кубка Англии попросил не напоминать ему о поражении в матче АПЛ

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп дал комментарий после выездной встречи 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (0:2).

Для мерсисайдцев это поражение стало вторым кряду. Ранее они в гостях со счётом 0:3 проиграли «Уотфорду» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вы прекратили напоминать о поражении в Уотфорде. Но могу сказать, что «Ливерпуль» заслужил такой результат с «Челси», поскольку соперник забил дважды, а мы допустили грубые ошибки.

Не нужно нас жалеть. «Ливерпуль» будет побеждать в матчах. Именно это хотим сделать в субботу, когда встретимся с «Борнмутом» в Премьер-лиге», — приводит слова 52-летнего немецкого специалиста BBC.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.