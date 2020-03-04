Клопп после вылета из Кубка Англии попросил не напоминать ему о поражении в матче АПЛ
Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп дал комментарий после выездной встречи 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (0:2).
Для мерсисайдцев это поражение стало вторым кряду. Ранее они в гостях со счётом 0:3 проиграли «Уотфорду» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
«Мне бы очень хотелось, чтобы вы прекратили напоминать о поражении в Уотфорде. Но могу сказать, что «Ливерпуль» заслужил такой результат с «Челси», поскольку соперник забил дважды, а мы допустили грубые ошибки.
Не нужно нас жалеть. «Ливерпуль» будет побеждать в матчах. Именно это хотим сделать в субботу, когда встретимся с «Борнмутом» в Премьер-лиге», — приводит слова 52-летнего немецкого специалиста BBC.
«Ливерпуль», набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
Худшая неделя в сезоне для «Ливерпуля». Впервые проиграл в АПЛ, теперь вылетел из Кубка
В матче с «Челси» Клоппу не помогли даже Салах с Фирмино.
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