Санчесу придётся пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»

Миланский «Интер» заинтересован в полноценном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, но клуб не готов продолжать платить ему по £ 400 тыс. в неделю (€ 459 тыс.), сообщает Tuttosport.

Санчес выступает за «Интер» на правах аренды с конца августа 2019 года. В настоящее время часть зарплаты ему выплачивает «Манчестер Юнайтед». Чилийцу придётся пойти на финансовые уступки, если он хочет остаться в стане чёрно-синих.

В нынешнем сезоне Алексис забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Контракт Санчеса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 31-летнего форварда оценивается в € 20 млн.

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