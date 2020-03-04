Санчесу придётся пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Интере»
Миланский «Интер» заинтересован в полноценном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, но клуб не готов продолжать платить ему по £ 400 тыс. в неделю (€ 459 тыс.), сообщает Tuttosport.
Санчес выступает за «Интер» на правах аренды с конца августа 2019 года. В настоящее время часть зарплаты ему выплачивает «Манчестер Юнайтед». Чилийцу придётся пойти на финансовые уступки, если он хочет остаться в стане чёрно-синих.
В нынешнем сезоне Алексис забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Контракт Санчеса с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 31-летнего форварда оценивается в € 20 млн.
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020
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