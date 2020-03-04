Клопп — на вопрос о коронавирусе: не разбираюсь в этом. Я ношу бейсболку и плохо выбрит

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (0:2) ответил на вопрос журналиста о коронавирусе.
«Послушайте, мне не нравится, что в жизни важно мнение футбольного тренера о серьёзных вещах. Я этого просто не понимаю.
Не имеет значения, что говорят известные люди. Нужно подходить к этому вопросу правильно. Такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать.
Нужно, чтобы говорили те, кто разбирается, а не футбольные тренеры. Я не разбираюсь в политике, коронавирусе… Почему этот вопрос задают мне? Я ношу бейсболку и плохо выбрит», — цитирует Клоппа The Independent.
Коронавирус впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. На этот момент во всём мире зафиксировано более 92 тыс. заболевших, из них 3200 скончались.
- 4 марта 2020
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