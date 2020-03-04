В Англии заговорили о проклятии «Ливерпуля» 10-летним фанатом «Манчестер Юнайтед»

После поражения «Ливерпуля» в гостевой игре с «Челси» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии вновь набирает популярность история 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дарага Кёрли, который в январе написал письмо главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу с просьбой перестать побеждать.
После 3 поражений «Ливерпуля» в последних 4 матчах пользователи социальных сетей начали связывать неудачную серию красных именно с этим, так называемым, проклятием Кёрли.
«“Ливерпуль” проиграл мадридскому «Атлетико», отбивался от «Вест Хэма» и уступил «Уотфорду», после того как 10-летний ирландский поклонник «Манчестер Юнайтед» написал письмо Клоппу с просьбой прекратить побеждать», — пишет пользователь в «Твиттере» в конце февраля.
«С тех пор как юный болельщик «Юнайтед» отправил это письмо Клоппу: 0:1 с мадридским «Атлетико», 0:3 с «Уотфордом» и 0:2 с “Челси”», — отметил ещё один пользователь уже после поражения от лондонского клуба в Кубке Англии.
«“Ливерпуль” проиграл 3 игры после того, как мальчик отправил письмо с просьбой проиграть Клоппу. Малыш — новый мессия?» — выразил мнение болельщик.
«Этот молодой парень отправил письмо из ада в Ливерпуль и сейчас «Ливерпуль» столкнулся с адом», — пишет болельщик.
«Ливерпуль», потерпевший 3 поражение в 4 последних матчах, до этого имел только 2 поражения в 41 встрече — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2) и в игре 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5).
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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