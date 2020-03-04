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Полиция заставляет фанатов заполнять опросники перед матчем «Спартак» — ЦСКА

Полиция заставляет фанатов заполнять опросники перед матчем «Спартак» — ЦСКА
Футбол / Кубок России 0

Сотрудники полиции на добровольно-принудительной основе заставляют фанатов заполнять опросники перед матчем 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА, сообщается в телеграм-канале OFNEWS.

Происходит это на станциях рядом со стадионом «Спартака». В основном внимание уделяется молодым людям, включая несовершеннолетних.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.

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