Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генеральный директор ЦСКА Бабаев: ждём хорошей игры со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Бабаев: ждём хорошей игры со «Спартаком»
Футбол / Кубок России 0

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Ждём хорошей игры», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.

«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч Кубка России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020