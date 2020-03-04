Генеральный директор ЦСКА Бабаев: ждём хорошей игры со «Спартаком»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».



«Ждём хорошей игры», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.

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