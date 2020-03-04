Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин, ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.
Счёт был открыт на 59-й минуте, автором забитого мяча стал Одисе Роши, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 78-й минуте, отличился Эмилиано Ригони, которому ассистировал Юрий Жирков. В дополнительное время победу «Зениту» принёс гол Жиркова на 97-й минуте.
В полуфинале «Зенит» встретится с победителем пары «Спартак» — ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит в Москве. После первого тайма счёт в московском дерби ничейный — 2:2.
Читайте также
- 4 марта 2020
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:35
-
21:08
-
21:07
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:42
-
20:31
-
20:30
-
20:17
-
20:06
-
19:59
-
19:49
-
19:45
-
19:42
-
19:39
-
19:31
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:48
-
17:37
Партнерский контент