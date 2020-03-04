Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин, ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.

Счёт был открыт на 59-й минуте, автором забитого мяча стал Одисе Роши, который реализовал 11-метровый. Гости отыгрались на 78-й минуте, отличился Эмилиано Ригони, которому ассистировал Юрий Жирков. В дополнительное время победу «Зениту» принёс гол Жиркова на 97-й минуте.

В полуфинале «Зенит» встретится с победителем пары «Спартак» — ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит в Москве. После первого тайма счёт в московском дерби ничейный — 2:2.