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Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после окончания матча «Спартак» — ЦСКА
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2) подошёл к наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко и протянул ему руку, но белорусский специалист оттолкнул рулевого красно-белых, отказавшись от рукопожатия.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена». Спартаковцы забили два гола в начале встречи, отличились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. «Армейцы» сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря голам Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова. Основное время завершилось вничью, и матч перешёл в овертайм. Красно-белые остались вдесятером из-за удаления Понсе, но сумели вырвать победу благодаря голу Джордана Ларссона на 107-й минуте.

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