Кечинов: после удаления Понсе подумал: «Спартаку» бы до пенальти дотянуть

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).



«Очень интересная игра была сегодня. Для тренеров — валидольная, потому что все были на нервах, а для болельщиков — просто праздник. Не так часто можно наблюдать такие яркие матчи. Две команды показали приличный футбол, а «Спартак» выиграл по делу.



Рассчитывал ли на победу после удаления Понсе? Если честно, я подумал: «Спартаку» бы дотянуть до пенальти, а потом — как повезёт. Детскую ошибку совершил защитник ЦСКА. Не разобрался в простом выносе от ворот, тем самым дал возможность нанести решающий удар в игре.



Полуфинал Кубка «Зенит» — «Спартак» можно назвать теневым финалом. Победитель этой пары и станет победителем турнира», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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