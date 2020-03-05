Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу над «Лионом» в 1/2 финала Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Франции «ПСЖ» разгромил «Лион» со счётом 5:1 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».
Счёт был открыт в начале матча. На 11-й минуте автором забитого мяча стал Мартен Терье, которому ассистировал Карл Токо Экамби. Парижане быстро восстановили равновесие, отличился Килиан Мбаппе с передачи Лейвина Курзава. В середине второго тайма «ПСЖ» вывел вперёд Неймар, который реализовал 11-метровый. На 70-й минуте преимущество парижского клуба увеличил Мбаппе. Четвёртый гол на 81-й минуте установил Пабло Сарабия. Окончательный счёт в компенсированное время установил Мбаппе.
В финале «ПСЖ» встретится с победителем пары «Сент-Этьен» — «Ренн». Встреча состоится 5 марта в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
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