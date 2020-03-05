Черчесов: у нас будет на четыре дня меньше на подготовку, чем при чемпионате мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.

«У нас будет на четыре дня меньше на подготовку, чем перед чемпионатом мира. Было 27, будет 23. Надо чётко понимать, что мы будем делать, чтобы команда выходила на пик уже к первой игре с Бельгией, а не набирала форму во время турнира.

До матча со шведами у нас была другая идея, но потом мы узнали, кто к нам попался — скандинавы, решили, что так будет комфортнее. Молдавия — крепкая команда, здорово сыграли с французами», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года.