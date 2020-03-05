Сорокин: в Санкт-Петербурге в дни матчей будет бесплатный проезд в транспорте

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал о невозможности России принять ещё один чемпионат мира, а также сообщил про бесплатный проезд в общественном транспорте во время Евро-2020.
«Неспокойное начало чемпионата России, стычки в Грозном и всё остальное не обсуждалось в УЕФА. У меня нет сомнений, что это не окажет влияния на успешное проведение чемпионата Европы.
В ближайшее время мы не сможем претендовать на проведение ещё одного чемпионата мира, это технически невозможно, есть принцип ротации континентов. Думаю, в ближайшие 20 лет мы не сможем получить чемпионат мира.
В Питере в дни матчей будет бесплатный проезд в транспорте для всех обладателей билетов», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 5 марта 2020
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:07
-
11:56
-
11:46
-
11:27
-
11:26
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:40
-
10:31
-
10:29
-
10:14
-
09:52
-
09:44
-
09:22
-
09:19
-
09:00
-
08:24
-
06:44
-
04:27
-
04:10
-
03:58
-
03:45
-
03:22
-
03:02
-
02:44
-
02:27