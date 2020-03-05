Сорокин: в Санкт-Петербурге в дни матчей будет бесплатный проезд в транспорте

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал о невозможности России принять ещё один чемпионат мира, а также сообщил про бесплатный проезд в общественном транспорте во время Евро-2020.

«Неспокойное начало чемпионата России, стычки в Грозном и всё остальное не обсуждалось в УЕФА. У меня нет сомнений, что это не окажет влияния на успешное проведение чемпионата Европы.



В ближайшее время мы не сможем претендовать на проведение ещё одного чемпионата мира, это технически невозможно, есть принцип ротации континентов. Думаю, в ближайшие 20 лет мы не сможем получить чемпионат мира.

В Питере в дни матчей будет бесплатный проезд в транспорте для всех обладателей билетов», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.