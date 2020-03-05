Семшов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тыс. рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова, который получил красную карточку в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Семшов удалён за несогласие с решением арбитра с использованием ненормативной лексики. В официальном порядке факт „Арсенал“ не оспорил, хотя Семшов сказал, что не говорил таких слов. Это третий случай у Семшова за два года, поэтому это рецидив и отягчающее обстоятельство. Наказание: Семшов дисквалифицирован на три матча и подвергнут штрафу в размере 200 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает шестое место в РПЛ.