Экс-директор «Анжи»: фанатам не стоило раздеваться, если это в Чечне не принято

Экс-директор «Анжи» Олег Флегонтов прокомментировал конфликт между фанатами «Ахмата» и «Зенита» во время матча 1/4 финала Кубка России (1:2 ДВ). Во втором тайме болельщики питерцев оголили торсы, что не понравилось фанатам грозненцев, которые направились к гостевому сектору.
«Оголить торс на матче – серьёзный повод для конфликта? Я работал на Кавказе, непосредственно в Дагестане. Но я не местный человек, поэтому в вопросе обычаев мне судить сложно. Чечня – это особый регион, даже от Дагестана отличается. Когда я работал в «Анжи», к нам приезжали питерские болельщики, но в тот момент они торс не оголяли. Да и фанаты «Анжи» вели себя дружелюбно по отношению к болельщикам «Зенита».
С большим уважением отношусь к Геннадию Орлову. То, что происходит где-то в центральной России, не всегда воспримут на ура на Кавказе. Но если вы приезжаете в Махачкалу, например, то вам никто ничего не станет запрещать. Однако людей в шортах там вы увидите реже, чем, например, в Москве.
В Чечне вам тоже мягко подскажут, что ходить по улице в шортах не стоит. Никто не будет угрожать, но это другая культура. Если мы приезжаем в гости, в ту же Чечню, то правильно вести себя так, как там принято. Это ни плохо, ни хорошо. Я, естественно, осуждаю, что болельщики побежали к гостевому сектору. Я не поддерживаю любое насилие. Но, наверное, оголять торс было необязательно.
Не думаю, что «Зенит» не ведёт работу с болельщиками. Поймите, что фанаты разделись не только в Чечне. Они это делают в Казани, в Ростове. Это определённая фанатская субкультура. Но если это не принято в Чечне, то, наверное, делать этого не следовало. Футболисты, которые здесь играют, принимают эти правила и относятся с пониманием к этому. Никто не говорит, например, что у себя дома я ходил в шортах, поэтому буду и тут ходить так. Все понимают, что существует разница культур», — приводит слова Флегонтова «Спорт день за днём».
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что надо уважать местные традиции, но болельщики «Зенита» с оголёнными торсами сидели на стадионе, а не в мечети.
- 5 марта 2020
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