Оздоев: знаю культуру чеченских фанатов, поэтому передал их претензии болельщикам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал конфликтную ситуацию между фанатами во время матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (2:1). Во втором тайме болельщики «Зенита» оголили торсы, что не понравилось фанатам грозненцев, которые направились к гостевому сектору.



«Зная местную культуру и язык, я поговорил с представителями службы безопасности, понял, чего хотят местные болельщики и в чём проблема. Передал информацию нашим болельщикам. Они тоже поняли, в чём дело. И дальше никаких проблем не возникло — игра спокойно продолжилась.



С „Ахматом“ очень хорошая игра получилась. Зрителям, думаю, понравилось. 120 минут, много борьбы. Мы могли забивать больше, но так получилось, что два раза поразили ворота соперника.



До пропущенного гола игра легко, наверное, давалась. Всё шло к тому, что мы скоро забьём. И в первом тайме моменты создавали, и втором начали хорошо. Но тут этот нелепый одиннадцатиметровый, который я заработал. Абсолютно не хотел касаться Бериши, но так получилось. Бериша постоянно ищет такие моменты, он очень неприятен в штрафной. Но как бы там ни было, всё это очень встряхнуло нас. Поняли, что надо добавлять в темпе. И, несомненно, помогли ребята, которые вышли на замену. Олег Шатов и Юрий Жирков, который показывает классную игру вне зависимости от возраста. В итоге мы прибавили и заслуженно победили», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

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