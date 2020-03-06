«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк». Обслуживал матч Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Люк Шоу. В конце тайма преимущество манкунианцев увеличил Одион Игало. На 70-й минуте Игало довёл счёт до крупного, оформив дубль. Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни отыграл все 90 минут и получил жёлтую карточку.
В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Норвич Сити». Матч состоится в период с 20 по 22 марта. Точная дата станет известна позднее.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».
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