«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк». Обслуживал матч Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Люк Шоу. В конце тайма преимущество манкунианцев увеличил Одион Игало. На 70-й минуте Игало довёл счёт до крупного, оформив дубль. Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни отыграл все 90 минут и получил жёлтую карточку.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Норвич Сити». Матч состоится в период с 20 по 22 марта. Точная дата станет известна позднее.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».