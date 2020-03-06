Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе

«Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии разгромил «Дерби» с Руни в составе
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» уступил «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Дерби на стадионе «Прайд Парк». Обслуживал матч Крейг Поусон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Люк Шоу. В конце тайма преимущество манкунианцев увеличил Одион Игало. На 70-й минуте Игало довёл счёт до крупного, оформив дубль. Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни отыграл все 90 минут и получил жёлтую карточку.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Норвич Сити». Матч состоится в период с 20 по 22 марта. Точная дата станет известна позднее.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/8 финала
05 марта 2020, четверг. 22:45 МСК
Дерби Каунти
Дерби
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Шоу – 33'   0:2 Игало – 41'   0:3 Игало – 70'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020