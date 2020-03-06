Кикнадзе – о предложении «Милана» по Ал. Миранчуку: сумма не представляла интереса

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе «Милана» к полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Предложение от «Милана» по Алексею Миранчуку было — представители игрока предлагали аренду с опцией выкупа. Но в ситуации, когда клуб бьётся за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам принесла по прошлому году порядка 25 млн евро, сумма, предложенная за нашего лучшего игрока, не представляла никакого интереса.



У Алексея есть амбиции заиграть в серьёзной лиге. По его умениям и навыкам он этого заслуживает. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и с другими европейскими клубами», — рассказал Кикнадзе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.