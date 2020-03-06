«Динамо» разгромило «Тамбов» и увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

В 21-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Тамбов». Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 4:1.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Дмитрия Меренчукова. В дальнейшем забивали только хозяева. Сначала спустя 10 минут бело-голубые ответили точным ударом хавбека Ильи Гоманюка, затем спустя ещё 13 минут отличился его партнёр по центру поля Арсен Захарян, а в последние 10 минут матча дубль оформил нападающий Константин Тюкавин.
«Динамо», набрав 47 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства. Отрыв бело-голубых от второго места, которое занимает ЦСКА, увеличился до 10 очков.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020
В другом матче 21-го тура «Оренбург» принимал «Арсенал». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге, итоговый счёт – 1:5.
В составе гостей дубль оформил полузащитник Даниил Ерофеев, ещё по голу забили нападающий Руслан Куль и хавбек Даниил Хлусевич, а их партнёр по центру поля Ламек Банда реализовал пенальти. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Александра Богомолова в концовке.
- 6 марта 2020
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:56
-
15:45
-
15:42
-
15:20
-
15:16
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:29
-
14:03
-
13:31
-
13:03
-
13:03
-
12:38
-
12:25
-
12:18
-
12:13
-
12:09
-
11:54
-
11:37
-
11:26
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15