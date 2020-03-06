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«Динамо» разгромило «Тамбов» и увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

«Динамо» разгромило «Тамбов» и увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 21-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Тамбов». Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 4:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Дмитрия Меренчукова. В дальнейшем забивали только хозяева. Сначала спустя 10 минут бело-голубые ответили точным ударом хавбека Ильи Гоманюка, затем спустя ещё 13 минут отличился его партнёр по центру поля Арсен Захарян, а в последние 10 минут матча дубль оформил нападающий Константин Тюкавин.

«Динамо», набрав 47 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства. Отрыв бело-голубых от второго места, которое занимает ЦСКА, увеличился до 10 очков.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
06 марта 2020, пятница. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Тамбов-мол.
Тамбов
0:1 Меренчуков – 53'   1:1 Гоманюк – 62'   2:1 Захарян – 76'   3:1 Тюкавин – 80'   4:1 Тюкавин – 85'
Удаления: нет / Архипов – 90'

В другом матче 21-го тура «Оренбург» принимал «Арсенал». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге, итоговый счёт – 1:5.

В составе гостей дубль оформил полузащитник Даниил Ерофеев, ещё по голу забили нападающий Руслан Куль и хавбек Даниил Хлусевич, а их партнёр по центру поля Ламек Банда реализовал пенальти. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Александра Богомолова в концовке.

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
06 марта 2020, пятница. 13:00 МСК
Оренбург-мол.
Оренбург
Окончен
1 : 5
Арсенал-мол.
Тула
0:1 Куль – 6'   0:2 Банда – 18' (пен)   0:3 Ерофеев – 35'   0:4 Ерофеев – 54'   0:5 Хлусевич – 73'   1:5 Богомолов – 86'
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