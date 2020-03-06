«Динамо» разгромило «Тамбов» и увеличило отрыв от второго места в молодёжном первенстве

В 21-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Тамбов». Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 4:1.



Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Дмитрия Меренчукова. В дальнейшем забивали только хозяева. Сначала спустя 10 минут бело-голубые ответили точным ударом хавбека Ильи Гоманюка, затем спустя ещё 13 минут отличился его партнёр по центру поля Арсен Захарян, а в последние 10 минут матча дубль оформил нападающий Константин Тюкавин.



«Динамо», набрав 47 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства. Отрыв бело-голубых от второго места, которое занимает ЦСКА, увеличился до 10 очков.



Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020

В другом матче 21-го тура «Оренбург» принимал «Арсенал». Встреча прошла на арене «Газовик» в Оренбурге, итоговый счёт – 1:5.



В составе гостей дубль оформил полузащитник Даниил Ерофеев, ещё по голу забили нападающий Руслан Куль и хавбек Даниил Хлусевич, а их партнёр по центру поля Ламек Банда реализовал пенальти. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Александра Богомолова в концовке.