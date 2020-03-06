Моуринью поздоровался с журналистом локтями из-за коронавируса

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пошутил на тему коронавируса перед началом очередной пресс-конференции.

Один из журналистов протянул Моуринью руку, когда тот зашёл в зал для пресс-конференций. Португальский специалист в ответ не стал её пожимать, предложив репортёру поздороваться локтями, намекая на угрозу заражения коронавирусом. После необычного приветствия Моуринью всё-таки пожал руку журналисту.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На одной из прошлых пресс-конференций Моуринью устроил шоу, отреагировав на скандирования детей. Португалец размахивал руками, словно выступая заводящим на фанатской трибуне.

Завтра, 7 марта, «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бёрнли», начало встречи – в 21:30 мск. Команда Моуринью, набрав 40 очков, расположилась на седьмом месте, «Бёрнли» отстаёт на 2 очка.