Самедов: очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Меня звали клубы из Испании

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов заявил, что жалеет о том, что остался в РПЛ.



«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось два-три предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне всё нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались. Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе, — цитирует Самедова «Матч ТВ».

Самедов играл за «Локомотив» в 2005-2008 и 2012-2016 годах. Сейчас 35-летний хавбек выступает за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.