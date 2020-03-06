Юрист: сейчас больше аргументов, чтобы провести матч «Зенит» — «Спартак» в Питере

Юрист Михаил Прокопец поделился мнением о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». На этот момент хозяин поля не определён, поскольку в регламенте турнира не описан порядок выбора.

«Какое бы решение ни приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всё было бы прописано и всё было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определяли хозяев этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяев 1/8 и определение хозяев в матче «Химки» — «Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Чтобы сделать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.