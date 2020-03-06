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Семак высказался о ситуации с местом проведения матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Семак высказался о ситуации с местом проведения ма
Семак высказался о ситуации с местом проведения матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России со «Спартаком». Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.

«Нет ли ощущения, что у Петербурга пытаются отобрать полуфинал? Не буду комментировать. Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).

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