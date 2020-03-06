Моуринью: футболист Моуринью не играл бы у меня в команде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли» ответил на вопрос, взял бы он в команду Моуринью-игрока.
«Балтемар Брито сказал, что я много ныл и ленился, когда играл в футбол? Верно. Абсолютно верно. Игрок Жозе Моуринью не играл бы у меня, всё очень просто. Продал бы его? Уже предлагал: забирайте его бесплатно», – цитирует Моуринью Football.London.
Будучи игроком, Моуринью на позиции полузащитника выступал за «Риу Аве», «Белененсиш», «Сезимбру» и «Комерсиу и Индустрия». В 1987 году в возрасте 24 лет он завершил карьеру, сосредоточившись на тренерской работе.
Завтра, 7 марта, «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бёрнли», начало встречи – в 21:30 мск. Команда Моуринью, набрав 40 очков, расположилась на седьмом месте. «Бёрнли» отстаёт на 2 очка.
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