Моуринью: футболист Моуринью не играл бы у меня в команде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли» ответил на вопрос, взял бы он в команду Моуринью-игрока.



«Балтемар Брито сказал, что я много ныл и ленился, когда играл в футбол? Верно. Абсолютно верно. Игрок Жозе Моуринью не играл бы у меня, всё очень просто. Продал бы его? Уже предлагал: забирайте его бесплатно», – цитирует Моуринью Football.London.

Будучи игроком, Моуринью на позиции полузащитника выступал за «Риу Аве», «Белененсиш», «Сезимбру» и «Комерсиу и Индустрия». В 1987 году в возрасте 24 лет он завершил карьеру, сосредоточившись на тренерской работе.

Завтра, 7 марта, «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Бёрнли», начало встречи – в 21:30 мск. Команда Моуринью, набрав 40 очков, расположилась на седьмом месте. «Бёрнли» отстаёт на 2 очка.