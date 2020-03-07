«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.
Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Кангва, Минаев.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).
- 7 марта 2020
-
13:57
-
13:49
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:06
-
12:44
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:19
-
12:12
-
11:37
-
11:35
-
11:11
-
11:00
-
10:59
-
10:52
-
10:15
-
09:57
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
07:31
-
06:36
-
05:41
-
00:59
-
00:53
-
00:28
-
00:17
-
00:02
-
00:02
- 6 марта 2020
-
23:44
-
23:37
-
23:20