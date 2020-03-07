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«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 7 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Кангва, Минаев.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск).

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