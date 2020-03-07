Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.
«Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Тогда можно было сделать жеребьёвку и перед матчем „Торпедо“ с „Химками“. Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было. Нам с „Шинником“ сделали жеребьёвку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей. А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 7 марта 2020
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