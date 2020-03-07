«Ливерпуль» — «Борнмут»: форвард Уилсон вывел гостей вперёд в счёте

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Борнмут». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К 15-й минуте гости ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 9-й минуте матча счёт открыл нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон. Полузащитник гостей Хефферсон Лерма получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Каллум Уилсон ударом в касание замкнул этот пас.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команды встречались в 16-м туре 7 декабря. Тогда выездную победу со счётом 3:0 одержали мерсисайдцы.