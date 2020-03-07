Созин: Федун прав. Место проведения матча «Зенит» — «Спартак» должна решить жеребьёвка

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, однако затем владелец красно-белых Леонид Федун предложил определить хозяина поля с помощью жеребьёвки.



«Нужно действовать только по регламенту, значит, нужно проводить жеребьёвку. Да, в случае с «Химками» это по какой-то причине было нарушено, но сейчас надо вернуться к регламенту. Тут нет второй стороны медали, надо жить по закону. Федун прав, место проведения матча «Зенит» – «Спартак» должна решить жеребьёвка», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).