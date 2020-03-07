Шипшев объяснил причины поражения «Тамбова» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал поражение в гостевом матче с московским «Динамо» (0:1).

«Первый тайм нам немного не удался и в атаке, и в обороне. Было только две качественные контратаки. Во втором тайме пошла обоюдоострая игра, могли забить и мы, и «Динамо», хотя особо моментов не припомню. Надо забивать, без этого побеждать сложно», — передаёт слова Шипшева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Тамбов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Николай Комличенко, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте после передачи защитника Константина Рауша. Для 24-летнего россиянина этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.



«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Кирилла Новикова 27 очков. «Тамбов» (22) — на 12-м месте.